〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数创五周高位,关注涨幅是否延续

路透伦敦8月17日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三上涨至五周以来的最高位,因受到出口铁矿石到中国的订船活动扩大激励.

不过经纪商表示,全球金融震荡升温、银行融资趋紧和船只供应快速增加所带来的影响,在未来几个月中将令乾散货运费持续承压.

波罗的海乾散货运价指数上涨2.01%或27点,至1,371点,连续第六个交易日上涨.

经纪商还称,澳洲矿商向中国运送铁矿石的订船活动持坚,以及来自运费衍生品合约买盘的支撑,提振了本周的运费.

投资银行Dahlman Rose & Co与分析师Omar Nokta周三在一份报告中说,海岬型船运费短期内可能将倍增.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上扬3.28%,平均获利升至12,607美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI扬升1.08%,该型船舶日平均获利为12,674美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)