《美债周四展望》通胀前景温和可能令五年期通胀保值债券标售遇冷

路透纽约8月17日电---美国政府周四销售规模120亿美元的中期通胀保值债券(TIPS)时可能乏人问津,因为大多数投资人认为,在失业率高企以及需求衰弱的情况下,没有通胀加速的可能.

有些人认为,相较于黄金和其他资产,美国财政部的通胀保值债券是昂贵的避险产品.

10年期胀保值债券US10YTIP=TWEB上周一度前所未见地出现负收益率(殖利率),当时投资人惟恐欧债危机演变至失控局面,纷纷逃窜至美国公债市场寻求避险.

"通胀保值债券(10年期)收益率几乎是零.那是市场正在消化经济将仅微幅成长的迹象.这是非常负面的讯号,"圣地牙哥LPL Financial的固定收益分析师Anthony Valeri说.

经济放缓的迹象已经增加了出台更多刺激措施的急迫性,以避免再度陷入衰退.美国刚走出1930年代大萧条以来最严重的衰退仅仅两年时间而已.

交易商臆测美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克下周可能会暗示又一轮的购债计画.美联储下周将在怀俄明州的Jackson Hole举行地区联邦储备银行活动.

贝南克一年前就是在Jackson Hole暗示美联储对购买公债持开放态度,希望藉此降低长期利率,然後刺激投资与开支.

贝南克曾表示,这项6,000亿美元购债计画,也就是第二轮量化宽松政策(QE2),达成了避免通缩的目标.

但是批评QE2的人将这项计画批判成推升商品价格和伤害美元的主因.