《美债周四展望》通胀前景温和可能令五年期通胀保值债券标售遇冷

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月17日电---美国政府周四销售规模120亿美元的中期通胀保值债券(TIPS)时可能乏人问津,因为大多数投资人认为,在失业率高企以及需求衰弱的情况下,没有通胀加速的可能.
有些人认为,相较于黄金和其他资产,美国财政部的通胀保值债券是昂贵的避险产品.
10年期胀保值债券US10YTIP=TWEB上周一度前所未见地出现负收益率(殖利率),当时投资人惟恐欧债危机演变至失控局面,纷纷逃窜至美国公债市场寻求避险.
"通胀保值债券(10年期)收益率几乎是零.那是市场正在消化经济将仅微幅成长的迹象.这是非常负面的讯号,"圣地牙哥LPL Financial的固定收益分析师Anthony Valeri说.
经济放缓的迹象已经增加了出台更多刺激措施的急迫性,以避免再度陷入衰退.美国刚走出1930年代大萧条以来最严重的衰退仅仅两年时间而已.
交易商臆测美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克下周可能会暗示又一轮的购债计画.美联储下周将在怀俄明州的Jackson Hole举行地区联邦储备银行活动.
贝南克一年前就是在Jackson Hole暗示美联储对购买公债持开放态度,希望藉此降低长期利率,然後刺激投资与开支.
贝南克曾表示,这项6,000亿美元购债计画,也就是第二轮量化宽松政策(QE2),达成了避免通缩的目标.
但是批评QE2的人将这项计画批判成推升商品价格和伤害美元的主因.
白宫周三说,美国总统奥巴马将于9月初公布提振美国经济及削减赤字的新计划.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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