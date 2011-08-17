〔东京汇市〕欧元展现韧性,美元全面走弱

2256GMT---欧元在亚洲盘初展现韧性,尽管德法峰会令人失望,且瑞士央行未如一些人所预期的对欧元/瑞郎设下汇率目标.

瑞士政府仅表示,将把银行活期存款由1,200亿瑞郎扩大到2,000亿瑞郎.为达成新目标水位,瑞士央行表示,将购回瑞士央行未偿票据,实施外汇互换.[ID:nCN1905425]

欧元兑美元小升0.25%至1.4425美元,稍早曾高见1.4500美元,即便是欧洲领导人并未宣布强硬举措或欧元区共同债券.

欧元兑瑞郎EURCHF=R反弹至1.1380瑞郎,稍早曾挫跌逾2%至1.1214.瑞郎兑欧元本月已升值逾6%.

然美元全面走疲,美元指数.DXY下跌0.3%至73.790.此前曾测试主要支撑位73.50.美元兑瑞郎CHF=EBS亦下跌至0.7892瑞郎,兑日圆JPY=报76.61日圆.美元兑英镑 GBP=也下跌,尽管英国央行发布相当温和的声明.

市场似乎关注美联储更为宽松的可能性,以及贝南克8月26日周五的演说.周四稍晚美国将公布通胀和初请失业金人数据.(完)