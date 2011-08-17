〔东京汇市〕欧元展现韧性,美元全面走弱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
2256GMT---欧元在亚洲盘初展现韧性,尽管德法峰会令人失望,且瑞士央行未如一些人所预期的对欧元/瑞郎设下汇率目标.
瑞士政府仅表示,将把银行活期存款由1,200亿瑞郎扩大到2,000亿瑞郎.为达成新目标水位,瑞士央行表示,将购回瑞士央行未偿票据,实施外汇互换.[ID:nCN1905425]
欧元兑美元小升0.25%至1.4425美元,稍早曾高见1.4500美元,即便是欧洲领导人并未宣布强硬举措或欧元区共同债券.
欧元兑瑞郎EURCHF=R反弹至1.1380瑞郎,稍早曾挫跌逾2%至1.1214.瑞郎兑欧元本月已升值逾6%.
然美元全面走疲,美元指数.DXY下跌0.3%至73.790.此前曾测试主要支撑位73.50.美元兑瑞郎CHF=EBS亦下跌至0.7892瑞郎,兑日圆JPY=报76.61日圆.美元兑英镑 GBP=也下跌,尽管英国央行发布相当温和的声明.
市场似乎关注美联储更为宽松的可能性,以及贝南克8月26日周五的演说.周四稍晚美国将公布通胀和初请失业金人数据.(完)
--编译 戴素萍;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。