〔企业并购〕富仕达呼吁股东拒绝SABMiller敌意收购,称作价明显低估

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透墨尔本8月18日电---澳洲富仕达酿酒集团FGL.AX周四呼吁股东拒绝全球啤酒生产商SABMillerSAB.L提出的100亿美元敌意收购案,称此报价明显低估公司价值.
SABMillerSAB.L周三宣布将直接向富仕达股东提出作价100亿美元的敌意收购要约.富仕达将在数日後公布全年业绩报告.
富仕达在6月拒绝SABMiller提出的每股4.90澳元报价,而且亦拒绝和SABMiller洽谈.此後富仕达股价高见每股5.25澳元,最新报4.96.(完)
--编译 李婷仪;审校 李爽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。