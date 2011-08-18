〔企业并购〕富仕达呼吁股东拒绝SABMiller敌意收购,称作价明显低估

路透墨尔本8月18日电---澳洲富仕达酿酒集团FGL.AX周四呼吁股东拒绝全球啤酒生产商SABMillerSAB.L提出的100亿美元敌意收购案,称此报价明显低估公司价值.

SABMillerSAB.L周三宣布将直接向富仕达股东提出作价100亿美元的敌意收购要约.富仕达将在数日後公布全年业绩报告.

富仕达在6月拒绝SABMiller提出的每股4.90澳元报价,而且亦拒绝和SABMiller洽谈.此後富仕达股价高见每股5.25澳元,最新报4.96.(完)