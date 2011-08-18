《美国个股焦点》政府及企业科技支出前景黯淡,戴尔、惠普股价受创

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透班加罗尔/旧金山8月17日电---美国及欧洲的企业和政府科技支出前景黯淡,使得惠普(Hewlett-Packard)(HPQ.N)和戴尔(Dell)DELL.O的股价周三走跌.
投资者曾经希望政府及企业今年的硬件升级开支回升能够抵销持续不振的消费者需求,不过这个期待未能完全实现.
戴尔股价暴跌10.6%,前一日这家全球第二大个人电脑制造商下调全年营收预估.而戴尔的劲敌惠普股价跌逾4%,至31.25美元.惠普将在周四美股收盘後公布业绩.
高度依赖政府客户的思科(Cisco Systems)(CSCO.O)股价则下跌1.8$,至15.71美元.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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