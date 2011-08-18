《台湾报摘》--工商时报8月18日

* 头版头条:

--苹果(AAPL.O)iPad 3计画明年初亮相上市,相关供应链预计10月开始小量出货,年底供货量可望逐步拉升.据了解,面板除LGD(034220.KS)、三星(005930.KS)、奇美电(3481.TW)等原有供应商外,新增苹果的合资夥伴夏普(6753.T).

* 其他:

--戴尔DELL.O7月季度财报释出利空消息,外资圈联想到第二季财报也同样不乐观的宏基(2353.TW);美银美林、瑞银证券指出,宏基正面临第二季钜额亏损与现金部位告急压力,目标价分别调降至32.5与28台币.

--摩根士丹利资本国际(MSCI)指数公布8月季度调整结果,台股在全球新兴市场与亚太区除日本外指数权重分别遭降0.07与0.1个百分点、至11.2%与19.1%,预估最多将牵动150亿台币资金净流出,调整结果将从8月31日收盘後开始生效.

--据了解,中央银行全面针对房贷人头户金检,且主要锁定各银行单一客户承做金额逾3,000万台币的案件,确保相关资金往来符合规定.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.