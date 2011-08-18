《台湾报摘》--工商时报8月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--苹果(AAPL.O)iPad 3计画明年初亮相上市,相关供应链预计10月开始小量出货,年底供货量可望逐步拉升.据了解,面板除LGD(034220.KS)、三星(005930.KS)、奇美电(3481.TW)等原有供应商外,新增苹果的合资夥伴夏普(6753.T).
* 其他:
--戴尔DELL.O7月季度财报释出利空消息,外资圈联想到第二季财报也同样不乐观的宏基(2353.TW);美银美林、瑞银证券指出,宏基正面临第二季钜额亏损与现金部位告急压力,目标价分别调降至32.5与28台币.
--摩根士丹利资本国际(MSCI)指数公布8月季度调整结果,台股在全球新兴市场与亚太区除日本外指数权重分别遭降0.07与0.1个百分点、至11.2%与19.1%,预估最多将牵动150亿台币资金净流出,调整结果将从8月31日收盘後开始生效.
--据了解,中央银行全面针对房贷人头户金检,且主要锁定各银行单一客户承做金额逾3,000万台币的案件,确保相关资金往来符合规定.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。