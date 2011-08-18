《台湾报摘》--经济日报8月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--台聚(1304.TW)、荣化(1704.TW)、中石化(1314.TW)及和桐(1714.TW)四公司昨日公布,与大陆最大石化业者中石化集团、福建省政府,签署福建漳州古雷炼化一体投资协议,总投资额45亿美元(约1,300亿台币),发展石化产业上游的炼油与轻裂事业,将成石化业至大陆最大笔投资案.
* 其他:
--台湾财政部长李述德昨日表示"公股行库基于财务性投资有加码彰银股票",这是李述德首度证实公股加码彰银(2801.TW),由于彰银11月将改选董监事,公股是否争取董事长指派权等动向,备受市场关注.
--受到人民币升值、欧美订单减少影响,大陆部分台商面临生存危机.东莞台商投资企业协会常务副会长翟所领预估,今年年底前东莞约有10%厂商会关厂倒闭.他指出,2008年金融危机席卷全球,当时在东莞就有10%至15%的厂商关厂,如今东莞台商面临人民币升值、缺工、原物料成本提高,以及欧美订单减少等危机.
--台湾金管会保险局长黄天牧昨日率团赴大陆,参加两岸保险犯罪防制合作协议的签订,由于大陆保监会高层也将与会,双方将藉此洽谈建立两岸保险监理平台相关事宜.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。