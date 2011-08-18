《台湾报摘》--经济日报8月18日

* 头版头条:

--台聚(1304.TW)、荣化(1704.TW)、中石化(1314.TW)及和桐(1714.TW)四公司昨日公布,与大陆最大石化业者中石化集团、福建省政府,签署福建漳州古雷炼化一体投资协议,总投资额45亿美元(约1,300亿台币),发展石化产业上游的炼油与轻裂事业,将成石化业至大陆最大笔投资案.

* 其他:

--台湾财政部长李述德昨日表示"公股行库基于财务性投资有加码彰银股票",这是李述德首度证实公股加码彰银(2801.TW),由于彰银11月将改选董监事,公股是否争取董事长指派权等动向,备受市场关注.

--受到人民币升值、欧美订单减少影响,大陆部分台商面临生存危机.东莞台商投资企业协会常务副会长翟所领预估,今年年底前东莞约有10%厂商会关厂倒闭.他指出,2008年金融危机席卷全球,当时在东莞就有10%至15%的厂商关厂,如今东莞台商面临人民币升值、缺工、原物料成本提高,以及欧美订单减少等危机.

--台湾金管会保险局长黄天牧昨日率团赴大陆,参加两岸保险犯罪防制合作协议的签订,由于大陆保监会高层也将与会,双方将藉此洽谈建立两岸保险监理平台相关事宜.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.