《美国重要政经日程》--8月18日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布7月消费者物价指数(CPI)和实质所得数据;及一周请领失业金人数.

1500 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售;同时并将宣布52周期国库券、两年期、五年期和七年期公债销售计画.