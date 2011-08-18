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宏观经济 | 2011年 8月 18日 星期四 08:32 BJT

《美国重要政经日程》--8月18日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布7月消费者物价指数(CPI)和实质所得数据;及一周请领失业金人数.

1230 - 农业部公布一周出口销售.

1400 - 美国经济谘商会公布7月领先指标.

1400 - 全美不动产协会(NAR)公布7月成屋销售数据.

1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率.

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周地下天然气库存.

1500 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售;同时并将宣布52周期国库券、两年期、五年期和七年期公债销售计画.

1700 - 财政部销售五年期痛殴那张保值债券(TIPS).

2000 - 农业部全球棉花价格周报.

2000後-美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 吴云凌

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