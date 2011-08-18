〔欧洲经济〕欧洲央行管委诺沃特尼称,担心低成长及低通胀风险

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透维也纳8月17日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼告诉一奥地利报纸,经历一段低成长伴随低通胀期间的可能,要高于物价上涨.
如果管委会其他决策者对经济前景也持同样的担忧,那麽可能说服欧洲央行在其货币收紧循环中暂时止步.
被问及是否担心通胀升高时,诺沃特尼说:"我个人担心(我们)反而会走向另一个方向,就是日本式的放缓,陷入长期低成长但通胀也低的阶段."他在Wirtschaftsblatt报线上周三刊出的评论指出.
"我们今天已见经济增长放缓正通过油价下跌显现直接影响."诺沃特尼并称.
然而他表示不认为全球经济有再度收缩的风险.
"我们不能排除全球经济成长放缓的可能,也就是说,曾经历过的向上趋势失去部分动能.但我不认为会陷入收缩."亦为奥地利央行总裁的诺沃特尼指出.
德法两国增长数据较预期疲弱,使欧洲经济前景蒙上阴影;在此同时,美国联邦储备理事会(FED,美联储)则表示未来两年将维持利率于低档.
诺沃特尼指出,欧洲央行的购债计画是个暂时性工具,让欧洲国家有喘息空间,让金融机构恢复次序.
"债券购买计画旨在矫正市场的失衡,但当然不是做为永久的计画."他说.
讨论到意大利时诺沃特尼表示,该国已就结构性改革达成协议,且意大利的经济情况不能拿来跟希腊相比.
"这些结构性改革需要时间,(意大利)也需时间来赢回市场的完整信任."诺沃特尼称.
他表示,欧元区发行共同债券值得认真讨论,但采取这样决定的时机还未成熟.这番评论附和了德国和法国本周的声明.(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
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