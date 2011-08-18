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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 09:08 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货小跌,因澳洲天气利于作物产量前景

路透悉尼8月18日电---美国小麦期货周四在亚洲时段盘初下跌,结束七日连涨走势,因澳洲东部雨水丰沛减缓了一些对天气的忧心.

"小麦市场隔夜涨势相当强劲,不过最新的澳洲降雨消息的确令其回吐部分涨幅,"MF Global的资深顾问Gary Booth说.

"另外,小麦仍受多重支撑,包括美元因素、隔夜时段埃及招标收购以及持续的资金支持."他说.

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