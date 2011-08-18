〔芝加哥期市〕美国谷物期货小跌,因澳洲天气利于作物产量前景

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼8月18日电---美国小麦期货周四在亚洲时段盘初下跌,结束七日连涨走势,因澳洲东部雨水丰沛减缓了一些对天气的忧心.
"小麦市场隔夜涨势相当强劲,不过最新的澳洲降雨消息的确令其回吐部分涨幅,"MF Global的资深顾问Gary Booth说.
"另外,小麦仍受多重支撑,包括美元因素、隔夜时段埃及招标收购以及持续的资金支持."他说.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。