《即时观点4》台湾第二季经济成长率上修,但预估明年成长减速

路透台北8月18日电---台湾主计处周四公布,今年第二季国内生产总值(GDP)较上年同期成长5.02%,较7月底时主计处初估的成长4.88%为高,但为连续第五季增速放缓.

主计处并预估2012全年GDP成长率为4.58%,消费者物价指数(CPI)年增率为1.21%;至于2011年全年GDP及CPI成长率预估值分别下修至4.81%、1.59%.原先分别为预估5.01%及1.89%.

最新数据如下:

* 第二季经济成长率终值5.02%,概估值4.88%

* 2011年全年经济成长率预估4.81%,前估5.01%

* 2011年CPI预估成长1.59%,前估1.89%

* 2012年全年经济成长率预估4.58%,CPI估成长1.21%

* 2012年出口预估成长8.52%;进口成长8.27%

* 2012年民间投资估成长3.43%;民间消费成长3.18%

以下为市场人士的相关评论:

--中国信托银行分析师廖建中:

这个预估符合我们的预期.明年成长放缓主要是因为出口不理想,去年基期已高,所以不容易维持双位速成长.

我们维持我们的看法,央行今年还是会每一季升息12.5基点.我们认为今年全年经济成长4.5%,还算健康,而我们的实质利率仍然非常低,所以央行会希望导正这个利率环境.

--澳洲联邦银行驻新加坡经济学家暨外汇策略师 ANDY JI:

出口疲弱但进口更疲弱,所以净出口贡献增强.出口迟滞反映已开发经济体近期情势恶化,不过影响应该相对较温和,因为比起新加坡,台湾向美国和欧洲出口所占的比重较小.

另一方面,民间消费依然相对强劲,总体而言我们预期下一季GDP成长速度将会持续放缓至4-4.5%的趋势成长率.然而,面临的风险主要倾向于下档.

--香港汇丰亚洲经济研究主管 FREDERIC NEUMANN:

第二季的一大拖累因素是投资,政府和民间都是,第二季期间投资明显放缓,出口也是,这是疲软的一部分原因.

台湾仍然比多数亚洲经济体更依赖外部,全球科技业景气循环走软,意味着出口还要一段时间才会反弹.不过,这看来比较像循环中期的放缓,而非全面下滑的起点.特别是中国需求继续持稳,年底之前可能重新加速,台湾经济应该也会受到拉抬.

--台北花旗银行首席经济学家 郑贞茂:

政府对明年的预估和我们一样,因为台湾不可能在全球经济下滑时独善其身.

出口和进口增幅跌至个位数也是合理,因为全球大宗商品价格都在下滑,而且不可能长期维持两位数增幅.

我们上周已经修正对利率的看法,认为央行将维持利率在目前水准.但如果来年经济环境好转,GDP成长率回到5%以上,央行或许会在明年第三季再度开始升息.

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数.TWII收挫1.64%,报7,614.97点.

--台币兑美元TWD=TP收贬2.8分至28.99台币.

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾GDP相关新闻,可点选[TW/GDPCN]

**相关背景**

--主计处于7月底预估今年全年GDP成长率为5.01%,CPI为1.89%.

--台湾央行在第二季底的政策会议上将重贴现率调高半码(0.125百分点)至1.875%,已是连续五度升息.

--台湾在全球科技业供应链居关键地位,为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品.台湾的两大出口市场为中国和美国.(完)

参看台湾经济数据相关新闻,请点选[TW-ECI|MCE-CMN]

参考相关细节,可点选主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw)

参看台湾GDP相关新闻,可点选[TW/GDPCN]