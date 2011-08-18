〔台湾数据〕第二季经济成长率5.02%,明年全年估为4.58%--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北8月18日电---一位接近官方的消息人士周四表示,台湾第二季国内生产总值(GDP)较上年同期成长5.02%,高于先前公布的概估值;且明年经济成长率预估为4.58%,消费者物价指数(CPI)估为成长1.21%.
7月底时主计处公布今年第二季的经济成长率预估值为4.88%,2011年全年估为5.01%,CPI年增率则估为1.89%.[ID:nCT0471035](完)
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--采访 高洁如; 撰写 张雅菁; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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