〔台湾数据〕第二季经济成长率5.02%,明年全年估为4.58%--消息

路透台北8月18日电---一位接近官方的消息人士周四表示,台湾第二季国内生产总值(GDP)较上年同期成长5.02%,高于先前公布的概估值;且明年经济成长率预估为4.58%,消费者物价指数(CPI)估为成长1.21%.

7月底时主计处公布今年第二季的经济成长率预估值为4.88%,2011年全年估为5.01%,CPI年增率则估为1.89%.[ID:nCT0471035](完)

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