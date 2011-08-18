〔台湾数据〕第二季GDP成长率5.02%为连续第五季放缓,全年GDP再次下修

路透台北8月18日电---台湾主计处周四公布,今年第二季国内生产总值(GDP)较上年同期成长5.02%,较7月底时主计处初估的成长4.88%为高,但为连续第五季增速放缓.

主计处并预估2012全年GDP成长率为4.58%,消费者物价指数(CPI)年增率为1.21%;至于2011年全年GDP及CPI成长率预估值分别下修至4.81%、1.59%.原先分别为预估5.01%及1.89%.

主计处表示,第二季季调後经济成长率对上季增率折成年率(SAAR)为成长1.18%.

主计处并预估,2012年全年出口料较上年同期成长8.52%;进口料较上年同期成长8.27%;明年全年民间投资料为成长3.43%;民间消费料成长3.18%.

7月底时主计处公布今年第二季的经济成长率预估值为4.88%,2011年全年估为5.01%,CPI年增率则估为1.89%.[ID:nCT0471035](完)

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