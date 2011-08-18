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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 09:21 BJT

〔表格〕8月13日止当周外资净买超2.975万亿日圆日本短期债,创纪录高位

路透8月18日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,8月13日止当周国外投资者净买超日本短天期债券2.975万亿(兆)(390亿美元),创纪录高位;外资净卖超日本股票则触及逾一年以来的高位.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股票 中长期债 短期债

8月7日-8月13日 -400.9 +217.6 +2,975.2

7月31日-8月6日 -390.9r +45.9r +884.7

日本在海外投资:

8月7日-8月13日 +139.0 +350.5 -33.9

7月31日-8月6日 +145.4 -323.7r -9.8 (完)

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--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

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