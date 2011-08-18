〔表格〕8月13日止当周外资净买超2.975万亿日圆日本短期债,创纪录高位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月18日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,8月13日止当周国外投资者净买超日本短天期债券2.975万亿(兆)(390亿美元),创纪录高位;外资净卖超日本股票则触及逾一年以来的高位.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:
外资在日本投资:
股票 中长期债 短期债
8月7日-8月13日 -400.9 +217.6 +2,975.2
7月31日-8月6日 -390.9r +45.9r +884.7
日本在海外投资:
8月7日-8月13日 +139.0 +350.5 -33.9
7月31日-8月6日 +145.4 -323.7r -9.8 (完)
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--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。