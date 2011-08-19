〔台湾货币市场〕8月19日及本提存期资金预期变化一览表

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透台北8月19日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期1,524.5亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期1兆882亿台币:
08/20 496.00亿
08/21 695.30亿
08/22 287.70亿
08/23 42.00亿
08/24 1,325.50亿
08/25 620.00亿
08/26 1,096.50亿
08/27 453.50亿
08/28 869.50亿
08/29 38.00亿
08/30 82.00亿
08/31 1,664.50亿
09/01 912.00亿
09/02 2,299.50亿
--公债还本付息321.3亿台币:
08/23 重交甲9期本金 300.000亿
08/23 重交甲9期15息 21.300亿
--国库券到期192.82亿台币:
08/26 财100-2 192.82亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--8/22: 100/8期30年期公债发行,金额300亿台币.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
--记者 李盈茜; 审校 张喜良
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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