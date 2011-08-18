〔台湾债市〕RP利率变化不大,因基金申购与现金股利流入

路透台北8月18日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四变化不大.投信端有基金申购款注入,加上先前发放的现金股利也陆续回流,整体市场资金供应充裕.

资金调度人士指出,本周接近尾声,目前看来股利发放未对附买回市场造成冲击.不过,下周一(22日)有300亿台币的公债交割,预料主要得标者--寿险业明日提前准备,将资金从RP市场移出,届时可能会有分配不均的现象.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.66-0.68%,同于上日.

财政部委标售的30年期100/8A00108=TWO公债得标利率为1.99%,其得标比重如下:银行11.51%、证券业43.83%、票券业6.33%、保险业为38.33%.该期券将于下周一发行.[ID:nCT0392762]

今日紧缩因素则包括68亿台币的永丰银行金融债交割;周五则有80亿台币的日月光(2311.TW)公司债交割,以及宏达电(2498.TW)与台达电(2308.TW)现金股利发放,金额分别为299亿及125亿台币.(完)