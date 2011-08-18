〔台湾股市〕盘中跌逾2%,戴尔前景保守拖累电子股疲弱

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北8月18日电---台湾股市周四盘中跌幅扩大逾2%,在全球第二大个人电脑生产商--戴尔DELL.O公布前景看法保守後,电子股疲弱,拖累大盘.
本地时间10:37,台湾加权指数.TWII大跌1.97%,报7,590.25点,稍早触及7,583.87低点,电子类指数.TELI则重挫2.52%.
戴尔下调了2012年营收预估,因今年科技支出前景减弱,令其股价重挫逾7%.[ID:nCT0392738](完)
--记者 张雅菁;审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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