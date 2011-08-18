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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 10:43 BJT

〔台湾股市〕盘中跌逾2%,戴尔前景保守拖累电子股疲弱

路透台北8月18日电---台湾股市周四盘中跌幅扩大逾2%,在全球第二大个人电脑生产商--戴尔DELL.O公布前景看法保守後,电子股疲弱,拖累大盘.

本地时间10:37,台湾加权指数.TWII大跌1.97%,报7,590.25点,稍早触及7,583.87低点,电子类指数.TELI则重挫2.52%.

戴尔下调了2012年营收预估,因今年科技支出前景减弱,令其股价重挫逾7%.[ID:nCT0392738](完)

--记者 张雅菁;审校 杨淑祯

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