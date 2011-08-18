《热点透视》委内瑞拉总统迁移国家储备计划是洞烛机先的投资高招?

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson 编译 蔡美珍

路透纽约8月17日电---根据媒体报导,委内瑞拉总统查维斯计划将数十亿美元的国家现金储备,由发达国家转移至开发中国家.这或许是在反映政治面因素,也可能是为了满足债权国家的要求.但从美国及欧盟被债务及银行问题搞得焦头烂额看来,寻找其他资金停泊管道的人,可能不只查维斯.

除了一般投资人考量的因素外,查维斯必然还有其他理由作此决定.目前委内瑞拉许多现金储备存放在瑞士和英国,但比起这两个国家,俄罗斯和巴西可能会更支持查维斯的政策.一些国家也曾经借钱给委内瑞拉,特别是中国,这些国家或许向查维斯施压,希望委内瑞拉将资金移至他们能够确保债款偿还的地方.

这种资产管理的思维未必获得投资界人士认同.虽然中国财力极为强劲,但中国银行体系的体质就没那麽好了.中国银行业者的流动性充沛,但也潜藏着房地产及运输项目的问题贷款.其他金砖国家的财务状况都有问题,俄罗斯金融业看起来风险太高.

但这应该不会阻碍委内瑞拉重新配置资本.美国丢掉AAA评等及欧盟爆发债务危机的原因,可能成为这些地区中长期结构性的投资问题.美国银行业者目前还在解决抵押贷款危机冲击,而欧洲银行业者则面临大量公债部位的挑战.这两个地区目前经济成长最多只称得上迟滞,更让人有理由考虑分散投资组合.

金融市场及经济体之间互相纠结,根本不可能远远避开.不过,还有一些新兴市场的经济情况及银行体系看起来相对稳健,像是马来西亚、台湾及智利.甚至一些富裕国家,包括加拿大、澳洲及新加坡,在当前环境下看起来也更加吸引人.随着查维斯剧本起舞很少会是个好主意,但以这次而言,投资人跟着他的提示转移资产或许是明智之举.(完)