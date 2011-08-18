《全球主要央行动态》--8月18日

以下所列为上周四下午至本周四上午(8月11日-8月18日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(FED)三位官员为反对美联储再冻结利率两年的举动,发表截然不同的理由,表明美联储内部缺乏统一的政策主轴.达拉斯联邦储备银行总裁费希尔称,他的主要担忧不是宽松货币政策可能引发物价攀升.费城联储总裁普洛瑟则告诉彭博电台,不同意美国联邦公开市场委员会(FOMC)声明的原因是"在不恰当的时间实行了不恰当的政策".[ID:nCN1907337]

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔称,不同意FOMC的决定是因为认为没有必要出台额外的宽松政策.去年11月FOMC正确地设定了货币政策,自此之後通胀率已上升而失业率下降,没有必要进一步放松政策.[ID:nCN1896773]

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示,美国出现新一轮经济衰退的风险在过去几个月有所上升,但很可能得以避免彻底的萎缩.倘若美国经济真的进一步恶化,美联储将有很多工作可做,包括加速资产购买或调整购买资产的组成.[ID:nN1E77E133]

纽约联邦储备银行总裁杜德利称,2011年迄今经济成长较年初的预期"大大放缓".今年上半年经济部份疲弱,但显然不是全部,是因临时性因素所致.他表示,已下调其对未来经济复苏步伐的预期,预计不会出现双底衰退".[ID:nCN1896961]

**欧元区**

欧洲央行上周创纪录地购买220亿欧元的政府公债,重新启动富争议性的公债购买计划,以试图遏制欧元区债务危机向西班牙和意大利扩散.[ID:nCN1900855]

**英国**

英国央行最新会议记录显示,8月会议上货币政策委员会一致投票通过维持利率不变,原本立场较强硬的两名委员也放弃升息主张,而且还有数名委员考虑推出新一轮刺激措施.央行官员认为经济展望在过去一个月期间恶化,多数委员认为通货膨胀风险减轻.[ID:nCN1904983]

**瑞士**

瑞士央行宣布将进一步扩大流动性措施来应对瑞郎的持续升值,将把银行活期存款由1,200亿瑞郎扩大到2,000亿瑞郎,但由于市场原先盛传央行将采取更激烈措施,比如采取汇率挂钩的做法.[ID:nCN1905425]

瑞士央行副总裁乔丹接受瑞士报纸TagesAnzeiger采访时称,瑞士央行可进一步放松货币政策,而不需干预汇市.央行可以采取任何与独立货币政策职责相容的措施,只要能够维持长期物价稳定,则影响汇率的临时措施就不违背职责.[ID:nCT0390952]

**日本**

据了解日本央行想法的人透露,日本央行在过去数日购买比以往都要多的上市交易基金(ETFs),目的是给市场心理支撑,并非刻意直接影响股价.继上周把资产购买计划规模扩大一半至15万亿(兆)日圆(1,940亿美元)之後,日本央行也很可能会继续积极地买入这类基金.在此期间,日本央行把ETF的购买目标自9,000亿日圆提高至1.4万亿日圆.[ID:nCN1889981]

**澳洲**

澳洲央行公布8月2日会议记录称,全球金融市场动盪产生的不确定性,可能影响到国内企业和消费者信心,这是其本月稍早决定暂不升息的主要原因.但央行还在会议记录中指出,基础通胀率正在上升,中期或将突破其目标区间2-3%.[ID:nCN1900813]

**中国**

中国央行称,将继续把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,并将合理利用利率、汇率等多种政策工具组合,保持合理的社会融资规模.央行发布二季度货币政策执行报告并称,虽然有利于价格稳定的因素增多,但基础还不牢固,形势并不乐观;未来将合理运用利率等价格调控手段,管理通胀预期.[ID:nCN1896517]

央行货币政策委员李稻葵表示,当前金融运行最主要的问题是负利率,所以逐步的调整存款利率,是最重要的政策重点.[ID:nCN1896241](完)