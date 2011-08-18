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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 11:57 BJT

《外汇动态》日圆小跌,此前日财务省与央行高层交换对汇率看法

0343GMT---日圆兑美元短暂下跌,此前日本财务省与日本央行高层官员会面,交换对汇率问题的看法.[ID:nCN1908133]

日本时事社报导称,日本政府和央行已同意团结一致应对近期日圆升值局面.[ID:nCN1908027]

在时事社的报导後,美元/日圆JPY=在EBS电子交易平台触及76.716的日高,但反应迟滞;美元/日圆最新报76.64,上涨0.1%.(完)

--编译 张若琪;审校 龚芳

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