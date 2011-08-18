〔台湾财政〕行政院通过明年岁出成长8.4%,维持财政扩张

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月18日电---台湾行政院周四通过2012年度中央政府总预算,岁出1.939兆(万亿)台币,较今年成长8.4%,维持财政扩张.
行政院并称,2012年度岁入将较今年成长5.1%.此案将于8月底送请立法院审议.
主计处资料显示,台湾今年的中央政府总预算中,岁入合计1兆6,306亿台币,岁出1兆7,896亿台币,岁出入短绌1,590亿台币.(完)
--记者 高洁如/张雅菁; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。