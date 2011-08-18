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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 12:15 BJT

〔台湾财政〕行政院通过明年岁出成长8.4%,维持财政扩张

路透台北8月18日电---台湾行政院周四通过2012年度中央政府总预算,岁出1.939兆(万亿)台币,较今年成长8.4%,维持财政扩张.

行政院并称,2012年度岁入将较今年成长5.1%.此案将于8月底送请立法院审议.

主计处资料显示,台湾今年的中央政府总预算中,岁入合计1兆6,306亿台币,岁出1兆7,896亿台币,岁出入短绌1,590亿台币.(完)

--记者 高洁如/张雅菁; 审校 张喜良

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