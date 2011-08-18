《外汇动态》澳元续挫,因股市扩大跌势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0502GMT---澳元、新西兰元及欧元兑美元续跌,此前亚股扩大跌势,戴尔发布逊于预期的财测,导致科技股普遍大跌;而投资人在美国CPI出炉前进行对冲,亦出现期货引发的卖压.
"多数投机客在跟进买盘下作多澳元仓位,冀望澳元续涨,但在股市开始下跌时,他们就轧平部份仓位,"日系银行一交易员表示.
澳元稍早未能攻克由20天、100天及55日均线约在1.0632及1.0645间构成的顽强技术阻力.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。