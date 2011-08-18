《外汇动态》澳元续挫,因股市扩大跌势

0502GMT---澳元、新西兰元及欧元兑美元续跌,此前亚股扩大跌势,戴尔发布逊于预期的财测,导致科技股普遍大跌;而投资人在美国CPI出炉前进行对冲,亦出现期货引发的卖压.

"多数投机客在跟进买盘下作多澳元仓位,冀望澳元续涨,但在股市开始下跌时,他们就轧平部份仓位,"日系银行一交易员表示.