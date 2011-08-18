〔台湾财政〕明年将维持财政扩张,举借债务濒临15%上限(更新版)

(新增更多细节及分析师评论)

* 政府通过2012年度中央政府总预算,维持财政扩张

* 明年编列岁出较今年成长8.4%

* 举借债务占岁出比重14.9%,濒临15%上限

* 台湾储蓄率高,国债多国内持有不致于引发危机

路透台北8月18日电---台湾政府周四通过2012年度中央政府总预算,并维持财政扩张.明年的举借债务将达2,885亿台币,占岁出比重14.9%,不但是公共债务法实施以来的最高,也濒临举借债务不得超越岁出金额15%的上限.

行政院新闻稿显示,明年编列的岁出1.939兆(万亿)台币,年增1,506亿台币,较今年成长8.4%;岁入1.7295兆台币,年成长837亿,年增率5.1%.2012年岁出入短差2,095亿台币,为2003年(2,972亿台币)以来新高.

"单从中央政府的赤字来看,原本今年已有好转,但明年的编列赤字有扩大,财政有恶化的趋势."星展银行分析师马铁英表示.

她并认为,台湾政府对明年岁入的成长率5.1%,也偏向乐观.不过,她同时称,明年政府不编列特别预算,这部分值得正面看待.

主计长石素梅表示,明年的岁出金额年成长虽达1,506亿台币,但其包含前一年特别预算案的延续编列,金额有696亿台币等,"扣掉这些之後,岁出的成长率没有8.4%这麽高."

马铁英还进一步指出,由于台湾储蓄率高,政府公债多是国内所持有,因此虽然欧洲、美国的财政问题引人忧心,台湾财政情况也不见得多好,但也不致于引发公债殖利率明显上扬,资金大幅外流的情况.

行政院并称,此案将于8月底送请立法院审议.

财政部的资料显示,2012年的中央政府债务举借2,885亿台币,创下历史高位;至今年7月为止,中央政府债务馀额4兆5,955亿台币.

另据行政院资料,台湾今年的中央政府总预算中,岁入合计1兆6,458亿台币,岁出1兆7,884亿台币,岁出入短绌1,426亿台币.(完)