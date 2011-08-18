〔全球贵金属〕第二季黄金需求虽下滑,但全年需求仍将增加--WGC(更新版)

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路透伦敦8月18日电---世界黄金协会(WGC)周四称,尽管第二季需求下滑,但2011年全年黄金需求料仍增加,因亚洲买家增持,且对欧美债务问题的担忧,提振避险买气.

该会在黄金需求趋势季报中称,市场强势的迹象仍主要体现在印度和中国,欧美的金币、金条、黄金珠宝以及黄金上市交易基金(ETF)的买盘皆下降.

WGC指出,4-6月整体黄金需求较上年同期下降17%至919.8吨,因投资需求大幅下降,抵销珠宝买盘的升势.

对黄金ETF的买兴下降尤其突出,从2010年的极高水准骤跌82%至51.7吨.WGC投资部门的执行董事Marcus Grubb称,有迹象显示情势已然反转.