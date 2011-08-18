〔全球贵金属〕第二季黄金需求虽下滑,但全年需求仍将增加--WGC(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透伦敦8月18日电---世界黄金协会(WGC)周四称,尽管第二季需求下滑,但2011年全年黄金需求料仍增加,因亚洲买家增持,且对欧美债务问题的担忧,提振避险买气.
该会在黄金需求趋势季报中称,市场强势的迹象仍主要体现在印度和中国,欧美的金币、金条、黄金珠宝以及黄金上市交易基金(ETF)的买盘皆下降.
WGC指出,4-6月整体黄金需求较上年同期下降17%至919.8吨,因投资需求大幅下降,抵销珠宝买盘的升势.
对黄金ETF的买兴下降尤其突出,从2010年的极高水准骤跌82%至51.7吨.WGC投资部门的执行董事Marcus Grubb称,有迹象显示情势已然反转.
"受欧元区主权债务问题影响,第三季的投资数据必然强劲,"他说,"我们知道7月和8月ETF的持金吨数触及纪录新高,而珠宝需求第二季表现强劲後,似未大幅减缓...目前来看,需求强势很难抵挡."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。