〔台湾货币市场〕短率持稳,央行调高代收利率但影响不大

* 短率持稳

* 央行调高代收隔夜资金利率0.1基点

记者 高洁如

路透台北8月18日电---台湾银行间短期利率周四大致持平.虽然央行调高代收隔夜资金的利率0.1基点,市场游资也不若上日宽松,但亦不致于需开高利率以利拆借,短率大致平稳.

央行将代收隔夜资金利率由0.382%调高至0.383%.大型银行业资金调度人士表示,市场的游资不如昨天多,因此今天代收的量不足上日.

交易商并表示,宏达电的现金股利将在明日发放,今日稍晚股利才会汇到各个银行,因难以掌握其金额,因此这部分对市场稍见紧缩效果.

"一早就有不少电话要借钱,今天没有昨天松,"一本地大型银行调度人士称.他们并表示,外商银行今日能够借出的资金也有限,使得需求略显升高.

本地时间14:15金融业隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.395%,上日在0.387%;区间为0.383-0.76%,上日也在0.289-0.77%.

2-7天拆款利率区间在0.383-0.78%,上日在0.382-0.80%%.

周五现金股利发放情况是:宏达电(2498.TW)与台达电(2308.TW),金额分别为299.0亿及125.0亿台币.[ID:nCT0389860]

**短票利率也持平,票量不多**

短票方面,票券商交易员表示,受到股市成交量不振影响,市场的发票量还是低迷,证金公司的融资馀额也仍然未见起色,让票券商的缺口不大.

"确实早盘银行买票有保守一些,但我们缺口不多,也没有让利率一定要上来的压力,"交易员说.

30天期内短票主要利率多在0.86%,同上日.

台湾央行今日存单到期金额736亿,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]周五存单到期金额1,524.5亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为负41亿台币,累计超额准备为339亿台币,加计前期1%的超额准备为1,266亿台币.

**RP利率平稳**

债市同业附买回(RP)利率周四变化不大.投信端有基金申购款注入,加上先前发放的现金股利也陆续回流,整体市场资金供应充裕.

资金调度人士指出,本周接近尾声,目前看来股利发放未对附买回市场造成冲击.不过,下周一(22日)有300亿台币的公债交割,预料主要得标者--寿险业明日提前准备,将资金从RP市场移出,届时可能会有分配不均的现象.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.66-0.68%,同于上日.

财政部委标售的30年期100/8A00108=TWO公债得标利率为1.99%,其得标比重如下:银行11.51%、证券业43.83%、票券业6.33%、保险业为38.33%.该期券将于下周一发行.[ID:nCT0392762]

今日紧缩因素则包括68亿台币的永丰银行金融债交割;周五则有80亿台币的日月光(2311.TW)公司债交割.(完)