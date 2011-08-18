〔台湾汇市〕台币/美元收贬2.8分,因避险情绪升高且台股下挫

路透台北8月18日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘下跌2.8分.美国科技业财报不如预期,市场担忧全球经济陷入衰退,避险情绪再度升高,亚洲股市下滑,以及美元偏强令亚币承压,皆连拖累台币走势.

汇银人士表示,追随亚股疲弱走势,加之台股摩根士丹利资本国际(MSCI)指数遭调降,外资撤出令台股下挫逾百点,台北汇市同见外商银行回补美元空头,并于海外无本金交割远期外汇(NDF)市场里调节美元空仓,使得美元/台币的NDF换汇点折幅稍稍缩小.

接近收盘,央行趁机进场掼压,将台币收在全日最低汇价.

"MSCI调降台股权重,外资应该会默默汇出作调整,明天台币先看29元,"一位本地银行人士说.

不过,交易员也强调,若台币汇价贬至29元价位,可能又会吸引大批的出口商美元卖盘,限缩台币贬幅,因此台币短线仍以横盘整理的机会居多,明日主要成交区间料落在28.90-29.05元间.

此外,美国联邦储备理事会(美联储,FED)内部意见分歧,令第三次量化宽松政策(QE3)的推出又增添变数,国际盘势方向不明,银行间不敢冒然押注,静候周四稍晚公布的美国消费者物价指数(CPI)、成屋销售和地区制造业数.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘下挫1.64%,报7,614.97点;外资及陆资在台股卖超163.44亿台币,已连续三日卖超,累计金额321.91亿.[ID:nCT0473115]

新兴市场中,新加坡元SGD=周四跌破近期支撑价位,因对当局干预的谨慎情绪和负利率促使投资银行获利了结.同时,投资者也削减对新兴亚洲货币的敞口,因股市下跌,显示亚洲货币人气疲弱.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 28.990 28.962 28.875-28.990 28.962 7.82 8.23

TAIFX1

元太外汇经纪公司 28.973 28.914 28.935-28.990 28.935 3.44 4.26

COSMOS1

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PNDF

美元/台币一个月期 -0.145/-0.135 -0.155/-0.140

美元/台币六个月期 -0.475/-0.435 -0.490/-0.450

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