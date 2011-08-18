〔企业并购〕日本朝日集团以13亿美元收购新西兰即饮调酒大厂

路透东京8月18日电---日本朝日集团控股(2502.T)以13亿美元收购新西兰饮料集团Independent Liquor,朝日在快速成长的大洋洲市场,将取得即饮鸡尾酒事业.

朝日面临日本国内啤酒市场萎缩困境,海外扩张成为提高营收成长的关键.

这是朝日历来最大手笔的收购交易,朝日周四表示,将从两家私募股权公司Unitas及Pacific Equity Partners手上,收购Independent Liquor母公司--Flavoured Beverages Group所有在外流通股份.

"由于国内需求疲软,我完全认同朝日到海外寻求成长的策略,"Sompo Japan NipponKoa资产管理投资经理Shigeo Sugawara称.

"真正的问题在于,朝日是否能够在买下的这些公司加快获利成长,以及多快能够见到投资报酬,"他称.

Independent Liquor是新西兰最大即饮鸡尾酒厂商,在澳洲排名第三.去年营收4.14亿新西兰元(3.48亿美元),但亏损2,300万新西兰元.

收购案宣布後,朝日股价收高1.6%,表现优于日股日经指数的下跌1.3%.最近几周已有许多媒体提前报导此收购案.(完)