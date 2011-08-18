〔台湾债市〕五年期殖利率创近八个月低点,长券稳固带动中短券追价

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月18日电---台湾中短期公债周四走势强劲,受到30年期公债标售结果激励,加以台股随亚股挫跌,带动五年期100/6殖利率跳空下探,并刷新近八个月低点,多方气势难抑.
交易商指出,昨日30年券公债标售显示寿险终端买盘强劲,甚至隐含认同央行可能停止升息的预期,在殖利率曲线後段稳固後,让交易商勇于进场追进中短券,预期台债短线气氛颇强,但下档空间面临下一道压力区的挑战.
"明天应该还有再往下冲一波的机会,但又到之前关卡,"一证券商交易人士称,"30年、五年都是,愈下压力会愈大,不会有像今天的跌幅."
他预估100/6明日区间在1.02-1.04%,10年券100/5则在1.35-1.37%.
五年券100/6殖利率今日日低触及1.0262%,不只来到同年券99/6A99106=TWO在今年1月触及的低点,亦为上周四以来第二度跌破央行182天期存单1.05%水准.
台湾股市加权股价指数.TWII收挫1.64%,报7,614.97点.
美国公债收益率(殖利率)曲线周三趋平,因接近零的短期利率迫使投资者买入较长期公债,寻求更高回报.指标10年期美债US10YT=RR价格尾盘升15/32,殖利率从周二尾盘的2.23%下跌至2.17%.[US/NCN]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 100/6 A00106=TWO -3.15 1.0360 *1.0262-1.0574 303.0
10 100/5 A00105=TWO -2.87 1.3595 1.3500-1.3690 137.0
20 100/7 A00107=TWO -3.10 1.7990 1.7990-1.8020 1.5
30 100/8 A00108=TWO -2.95 1.9405 1.9380-1.9500 10.0
注:表交易以来最低.
前述交易商指出,尽管市场对于央行将停止升息的预期心理持续发酵,然而,五年券殖利率向下过程所将面临的获利了结卖压,还需要更多明确的景气反转证据来支撑,否则再下一道的1.0%的前低不易突破.
"要破1.0%,要面对真枪实弹,央行没有真的停升或降息,就是一个铁板,RP(附买回)利率在0.6%附近,往下空间有限."他称.
市场人士指出,後市主要观察30年券100/8在下周一交割,正式交易後,非寿险部位的动向.以及下周五美国联邦储备理事会主席贝南克8月26日在怀俄明州Jackson Hole会议上的讲话.
而若消息面沉静的话,台债盘势可能进入量缩整理,静待预计9月8月开始发行前交易(when-issued)的新10年券100/9登场.
另一证券商交易人士表示,由于距离新券登场还有两个多星期,在这段空档中,10年券100/5不无可能再向1.30%的3月以来低点下测,但下档空间的确受到压缩.
年期 期别 收盘价
30 100/4 A00104=TWO 没有成交
20 100/7 A00107=TWO 1.7990
10 100/5 A00105=TWO 1.3595
5 100/6 A00106=TWO 1.0360
2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)
--记者 张雅菁; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。