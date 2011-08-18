〔台湾债市〕五年期殖利率创近八个月低点,长券稳固带动中短券追价

路透台北8月18日电---台湾中短期公债周四走势强劲,受到30年期公债标售结果激励,加以台股随亚股挫跌,带动五年期100/6殖利率跳空下探,并刷新近八个月低点,多方气势难抑.

交易商指出,昨日30年券公债标售显示寿险终端买盘强劲,甚至隐含认同央行可能停止升息的预期,在殖利率曲线後段稳固後,让交易商勇于进场追进中短券,预期台债短线气氛颇强,但下档空间面临下一道压力区的挑战.

"明天应该还有再往下冲一波的机会,但又到之前关卡,"一证券商交易人士称,"30年、五年都是,愈下压力会愈大,不会有像今天的跌幅."

他预估100/6明日区间在1.02-1.04%,10年券100/5则在1.35-1.37%.

五年券100/6殖利率今日日低触及1.0262%,不只来到同年券99/6A99106=TWO在今年1月触及的低点,亦为上周四以来第二度跌破央行182天期存单1.05%水准.

台湾股市加权股价指数.TWII收挫1.64%,报7,614.97点.

美国公债收益率(殖利率)曲线周三趋平,因接近零的短期利率迫使投资者买入较长期公债,寻求更高回报.指标10年期美债US10YT=RR价格尾盘升15/32,殖利率从周二尾盘的2.23%下跌至2.17%.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -3.15 1.0360 *1.0262-1.0574 303.0

10 100/5 A00105=TWO -2.87 1.3595 1.3500-1.3690 137.0

20 100/7 A00107=TWO -3.10 1.7990 1.7990-1.8020 1.5

30 100/8 A00108=TWO -2.95 1.9405 1.9380-1.9500 10.0

注:表交易以来最低.

前述交易商指出,尽管市场对于央行将停止升息的预期心理持续发酵,然而,五年券殖利率向下过程所将面临的获利了结卖压,还需要更多明确的景气反转证据来支撑,否则再下一道的1.0%的前低不易突破.

"要破1.0%,要面对真枪实弹,央行没有真的停升或降息,就是一个铁板,RP(附买回)利率在0.6%附近,往下空间有限."他称.

市场人士指出,後市主要观察30年券100/8在下周一交割,正式交易後,非寿险部位的动向.以及下周五美国联邦储备理事会主席贝南克8月26日在怀俄明州Jackson Hole会议上的讲话.

而若消息面沉静的话,台债盘势可能进入量缩整理,静待预计9月8月开始发行前交易(when-issued)的新10年券100/9登场.

另一证券商交易人士表示,由于距离新券登场还有两个多星期,在这段空档中,10年券100/5不无可能再向1.30%的3月以来低点下测,但下档空间的确受到压缩.

年期 期别 收盘价

30 100/4 A00104=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.7990

10 100/5 A00105=TWO 1.3595

5 100/6 A00106=TWO 1.0360

2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)