〔外汇期权〕主要汇率选择权波动率承压,接近近期低位--IFR

IFR伦敦8月18日电---主要汇率选择权波动率仍承压,在近日的低点附近,亚洲时段变动不大.一个月期欧元/美元波动率报12.9%,周三触及低位12.75%(上周曾创14个月高位16.0%).一个月期风险逆转指标昨日报3.05%,本周稍早时较接近日前创下的纪录高位3.5%附近,但现汇由周三高点1.4518下滑,暂时令风险逆转指标进一步跌势受限.

英镑/美元波动率受支撑.一个月期价平选择权波动率报10.3%,周二曾下探10.0%下方.一个月期欧元/英镑波动率过去几日持稳在9.4%附近.

瑞郎相关波动率昨日下挫,但之後似乎已寻获底部,一个月期美元/瑞郎波动率接近19.5%,与欧元/美元波动率之差已由周三盘初的纪录高位10.0百分点降至6.5百分点.一个月期欧元/瑞郎持稳20.0%,昨日为24.0%.

一个月期澳元/美元波动率下跌报14.75%,(今日开盘报15.0%).一个月期美元/日圆波动率回吐周三涨幅,目前拉回至10.8%.交投偏淡,现汇仍守在近日区间76-77日圆中高水准.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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