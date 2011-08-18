《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月18日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:昨日短暂升破1.4500美元,表明涨势有些短暂,且并未改变欧元走贬的看法.市场持续在1.4000/1.4500美元的大区间内交投,主要阻力约在7月高位1.4575/80.
欧元若要一路跌向1.4030区域,需先拉回至55日均线1.4330下方,该点在过去两天扮演支撑的角色.
主要支撑仍在略高于200日均线1.4030处,该点仍为一道难以突破的顽强关卡.自1.3835低位延伸而出,现位于1.4150水准附近的价位,亦为次要的趋势线支撑.
美元/日圆:尽管美国10年期公债收益率走跌,美元仍旧守在76.20/30日圆区域上方.美元仍有续跌的风险,但市场需先跌破这道底部,在76.25/30区域附近显然聚集了几个重要的低点.美元若跌落上述重要低位,可望持续贬向74.25.
美国10年期公债收益率仍然相当低,除非收益率站上2.5%,否则美元目前很难劲扬.美元需升逾77.30区域,方能攻向55日均线及位于79.50/60更大的阻力水准.
一旦攻破79.50/60区域,则美元将上看位于80.85水位的趋势线阻力.(完)
--编译 龚芳; 审校 高琦
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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