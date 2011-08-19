台湾经济指标预测--8月19日至9月8日

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透台北8月19日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-------------------------------8月15日当周------------------------------------
8/19 1620 经常帐 第二季 -- 顺差107.5亿美元
8/19 1600 外销订单 7月 +11.04%* +9.18%(年变动率)
-------------------------------8月22日当周------------------------------------
8/22 1600 季调失业率 7月 -- +4.40%
8/23 1600 工业生产 7月 -- +3.61%(年变动率)
8/25 1620 M2货币总计数 7月 -- +5.99%(年变动率)
8/26 1600 领先指标 7月 -- +0.2%(月变动率)
-------------------------------9月5日当周------------------------------------
9/5 1600 消费者物价指数(CPI) 8月 +1.32%(年变动率)
9/5 1610 外汇存底 8月底 -- 4,007.66亿美元
9/8 1600 商品出口 8月 -- +17.6%(年变动率)
9/8 1600 商品进口 8月 -- +14.0%(年变动率)
-- -- 国内生产总值(GDP)统计 第三季 -- +5.02%-p(年变动率)
-- -- 央行理监事会议 第三季 -- 1.875% (完)
--记者 高洁如; 审校 乔艳红
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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