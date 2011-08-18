〔台湾数据〕今年GDP及CPI成长率预估值再下修,明年进一步放缓(更新版)

(新增细节及分析师评论)

* 第二季GDP成长率终值5.02%,概估值4.88%

* 2011年全年GDP成长率预估4.81%,前估5.01%

* 2011年CPI预估成长1.59%,前估1.89%

* 2012年全年经济成长率预估4.58%,CPI估成长1.21%

路透台北8月18日电---台湾主计处周四表示,随欧美国家主权债务危机扩散,全球经济不确定性升高,今年全年经济成长率由前估的5.01%下修至4.81%.第二季GDP成长率终值虽上修至5.02%,但仍为连续第五季增速放缓.

主计处并首次发布明年国内生产总值(GDP)预估值,全年GDP成长率料为4.58%,略低于今年增速.

"政府对明年的预估和我们一样,因为台湾不可能在全球经济下滑时独善其身,"花旗银行驻台北首席经济学家郑贞茂指出.

他并认为,央行将维持利率在目前水准.但如果来年经济环境好转,GDP成长率回到5%以上,央行或许会在明年第三季再度开始升息.

台湾中央银行在6月30日宣布自去年第二季以来已连续五次升息半码(0.125个百分点),重贴现率由1.75%升至1.875%,是二年半以来的高位.[TW-CEN-PLCY-CMN]

在消费者物价指数(CPI)方面,主计处将今年全年的预估值下修至1.59%,原为1.89%.明年CPI则预估为1.21%,显示通膨压力料下降.

主计处并预估,2012年全年出口料较上年同期成长8.52%;进口料较上年同期成长8.27%;明年全年民间投资料为成长3.43%;民间消费料成长3.18%.

主计处称,第二季GDP较上年同期成长5.02%,较7月底时初估的成长4.88%为高,但为连续第五季增速放缓.(完)

参考相关细节,可点选主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw)

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