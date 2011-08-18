版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 19:02 BJT

〔中国金属〕上海保税仓库铜库存估计已减少8-14%--交易商

路透香港8月18日电---交易商周四指出,中国上海保税仓库的铜库存可能已经比7月底减少8-14%,因套利机会改善促使投资人及贸易商本月买下保税仓库库存,在国内市场转售.

交易商估计,目前上海约有30-32万吨保税仓库库存,7月底时约为35万吨.

另一名中国大型企业的交易商表示,8月初以来,每周可能约有2.5万吨保税仓库铜库存进入国内市场.

自本月初以来,套利窗口持续开启,即伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3价格低于上海主力合约价SCFcv1.

LME/上海套利价差周一超过每吨1,000元人民币(157美元),周四尾盘仍高于120元人民币.(完)

--编译 蔡美珍;审校 侯向明

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐