〔中国金属〕上海保税仓库铜库存估计已减少8-14%--交易商

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月18日电---交易商周四指出,中国上海保税仓库的铜库存可能已经比7月底减少8-14%,因套利机会改善促使投资人及贸易商本月买下保税仓库库存,在国内市场转售.
交易商估计,目前上海约有30-32万吨保税仓库库存,7月底时约为35万吨.
另一名中国大型企业的交易商表示,8月初以来,每周可能约有2.5万吨保税仓库铜库存进入国内市场.
自本月初以来,套利窗口持续开启,即伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3价格低于上海主力合约价SCFcv1.
LME/上海套利价差周一超过每吨1,000元人民币(157美元),周四尾盘仍高于120元人民币.(完)
--编译 蔡美珍;审校 侯向明
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。