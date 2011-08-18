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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 06:20 BJT

****澳新经济指标预测--8月19日-8月26日****

路透8月19日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------8月15日当周-----------------------------

8月19日(五)

无重要经济数据公布.

------------------------------------8月22日当周------------------------------

8月22日(一)

无重要经济数据公布.

8月23日(二)

2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 7月 -- 顺差2.30

截至7月的一年 -- 顺差10.2

进口(亿新西兰元) 7月 -- 37.4

出口(亿新西兰元) -- 39.7

8月24日(三)

0130 澳洲建筑完工 第二季 -- +0.7%

2245 新西兰实质零售销售(较前季) 第二季 -- +0.9%

(较上年同期) -- +3.4%

8月25日(四)

无重要经济数据公布.

8月26日(五)

无重要经济数据公布. (完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

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