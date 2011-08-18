版本:
中国
宏观经济 | 2011年 8月 19日 星期五 06:44 BJT

《美国重要政经日程》--8月19日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1400 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告.

1900 - 农业部公布饲养牛、冷藏牛肉数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

更多 宏观经济

热门文章

编辑推荐

文章推荐