《美债周五展望》欧债疑虑驱动避险买盘,对欧美前景的看法主导交易

* 全球经济疑虑催动避险买盘

* 指标10年期美债收益率首度跌破2%

* 收益率曲线趋平

* 债市无视于CPI数据高于预期

路透纽约8月18日电---全球经济疑虑加剧推升美国公债价格周四上涨.对美国和欧元区前景的看法料将主导未来几天的交易.

美国大西洋中部地区制造业活动在8月降至近两年半低点,数据公布之後债市盘初买盘趋紧.(该项数据调查期间为8月8-16日.)

其他数据显示美国7月消费者物价上涨,上周美国初请失业金人数为40.8万人.

围绕欧元区财政危机正在对区内金融业造成影响的担忧亦支撑避险买盘,一天前一家未具名的欧元区银行向欧洲央行(ECB)借入5亿美元一周期美元贷款.

这是自2月以来首度有欧元区银行向欧洲央行索求此类资金.

最近一波紧张情绪源自于华尔街日报的一则报导.该报称美国联邦储备理事会(美联储,FED)正加紧监测欧洲大型银行在美分支,以防欧债危机扩散至美国银行系统.[ID:nCN1908453]

股市又一次出现震荡,道琼工业指数.DJI、S&P 500.SPX、Nasdaq综合指数.IXIC挫跌4-5%.这也刺激了投资者对美债的需求,即使30年美债收益率(殖利率)不到3.5%.

"股市下跌是因为人们担心欧洲银行的问题,资金择优而栖令债市走高."Wells Fargo Advisors首席宏观分析师Gary Thayer说.

周五以及下周,投资者将随着欧洲的财政或金融消息闻风而动,同时揣测下周以美联储为首的全球央行官员年会可能浮现的讯息.