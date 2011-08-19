更正:《美债周五展望》欧债疑虑驱动避险买盘,对欧美前景的看法主导交易

(更正:因原文有误,要点第二条应为指标10年期美债收益率跌破2%,删除"首度")

* 全球经济疑虑催动避险买盘

* 指标10年期美债收益率跌破2%

* 收益率曲线趋平

* 债市无视于CPI数据高于预期

路透纽约8月18日电---全球经济疑虑加剧推升美国公债价格周四上涨.对美国和欧元区前景的看法料将主导未来几天的交易.

美国大西洋中部地区制造业活动在8月降至近两年半低点,数据公布之後债市盘初买盘趋紧.(该项数据调查期间为8月8-16日.)

其他数据显示美国7月消费者物价上涨,上周美国初请失业金人数为40.8万人.

围绕欧元区财政危机正在对区内金融业造成影响的担忧亦支撑避险买盘,一天前一家未具名的欧元区银行向欧洲央行(ECB)借入5亿美元一周期美元贷款.

这是自2月以来首度有欧元区银行向欧洲央行索求此类资金.

最近一波紧张情绪源自于华尔街日报的一则报导.该报称美国联邦储备理事会(美联储,FED)正加紧监测欧洲大型银行在美分支,以防欧债危机扩散至美国银行系统.[ID:nCN1908453]

股市又一次出现震荡,道琼工业指数.DJI、S&P 500.SPX、Nasdaq综合指数.IXIC挫跌4-5%.这也刺激了投资者对美债的需求,即使30年美债收益率(殖利率)不到3.5%.

"股市下跌是因为人们担心欧洲银行的问题,资金择优而栖令债市走高."Wells Fargo Advisors首席宏观分析师Gary Thayer说.

周五以及下周,投资者将随着欧洲的财政或金融消息闻风而动,同时揣测下周以美联储为首的全球央行官员年会可能浮现的讯息.

去年的会议上,美联储主席贝南克说如果经济明显恶化,或者薪资、商品以及房屋和股票等资产的价格跌势延长的话,美国决策者准备大规模购买公债或抵押支持债券(MBS).

公债也将受到股票市场走向的推助.

"股市正在重新测试低点,"Thayer称,"当经历一段时期的剧烈波动後,需要几周才能平静下来."

美国大和证券株式会社首席分析师Michael Moran称,欧洲银行业体系隐忧在周四推动对美国公债的避险买盘,并看似将在一段时间内保持这种状态.

一部分欧洲银行正被迫支付更多费用以获取短期美元贷款.

"美国货币市场人士和股市投资者对于欧洲银行业及其对美国(市场)可能造成的影响感到担心."Moran称.鉴于下周的美国经济数据较少,"人们将关注欧洲."

Moran表示,波动性多半是恐慌心理导致的.

"主要是恐慌问题,因为欧元区二线国家在未来一两年里还能获得足够的资金可以度日,"他说."意大利和西班牙财政状况并不好,但是看起来他们暂时能够控制形势.因此很大程度上只是市场恐慌."

最新经济数据加重了有关美国将回到衰退的担忧,同时该国债务负担加重和赤字创纪录,令政府和美联储用来刺激成长的选项越来越少.

数据引发大量买盘,10年期公债US10YT=RR收益率最低跌至1.97%,前一低点为2.038%.

30年期公债收益率US30YT=RR也大跌至3.34%,为2009年1月迄今最低.

由于数据疲弱和失业率持续高企,一些分析师和政策制定者纷纷下调经济成长预估,令投资者逃离风险较高的资产.

市场对这些问题的担忧程度盖过了对通胀上升的担心.

美国公债收益率曲线周四再度趋平,因近零的短期利率迫使投资者买入较长期公债以获得更高回报.

周四时,两年期和30年期公债利差自周三的337个基点收窄至324个基点.10年期和30年期公债利差则从周三的140个基点收窄至136个基点.

尾盘时,指标10年期公债US10YT=RR上涨24/32,收益率自周三尾盘的2.17%跌至2.08%.

七年期公债US7YT=RR上涨12/32,收益率从周三的1.48%下滑至1.42%.

30年期公债US30YT=RR上扬2-11/32,收益率自周三的3.57%跌至3.44%.(完)

--编译 李婷仪/洪曦;审校 吴云凌/徐文焰

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