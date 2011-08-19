《独家新闻》雀巢和达能在竞购辉瑞旗下惠氏婴儿奶粉业务中初步领先

中国汇市：人民币早盘小幅反弹，机构尝试做多贬值压力料续缓和
路透上海2月6日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅反弹，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，而美元指数持续偏弱，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹；另外离岸CNH持续高于在岸市场价逾500点，这料助力缓和在岸贬值压力。
路透伦敦8月18日电---根据一位熟悉情况的银行消息人士说,欧洲食品集团雀巢(Nestle)NESN.VX和达能(Danone)(DANO.PA)是竞购辉瑞(Pfizer)(PFE.N)旗下惠氏婴儿配方奶粉业务的初期领先者.该业务价值最高100亿美元.
这位银行界人士说,美国对手美赞臣(MJN.N)把精力放在内部成长.美赞臣在婴儿配方奶粉业务方面仅次于雀巢.
这位消息人士称,雀巢和业内排名第三的达能都把惠氏视为高成长业务.惠氏的销售额有将近80%来自新兴市场,而西欧和美国市场最多也仅能说是缓慢的成长.
雀巢和达能认为惠氏有60%的销售份额是在亚洲,这一点对他们特别具吸引力.不过二者正仔细研究是否会出现任何反垄断问题.
"雀巢和达能把惠氏视为一项区域性策略交易,两家大厂都想在该地区有所成长.而且显然他们是这宗竞购案中最初的领先者."这位银行人士说.
路透上海2月6日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅反弹，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，而美元指数持续偏弱，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹；另外离岸CNH持续高于在岸市场价逾500点，这料助力缓和在岸贬值压力。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)