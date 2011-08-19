《独家新闻》雀巢和达能在竞购辉瑞旗下惠氏婴儿奶粉业务中初步领先

路透伦敦8月18日电---根据一位熟悉情况的银行消息人士说,欧洲食品集团雀巢(Nestle)NESN.VX和达能(Danone)(DANO.PA)是竞购辉瑞(Pfizer)(PFE.N)旗下惠氏婴儿配方奶粉业务的初期领先者.该业务价值最高100亿美元.

这位银行界人士说,美国对手美赞臣(MJN.N)把精力放在内部成长.美赞臣在婴儿配方奶粉业务方面仅次于雀巢.

这位消息人士称,雀巢和业内排名第三的达能都把惠氏视为高成长业务.惠氏的销售额有将近80%来自新兴市场,而西欧和美国市场最多也仅能说是缓慢的成长.

雀巢和达能认为惠氏有60%的销售份额是在亚洲,这一点对他们特别具吸引力.不过二者正仔细研究是否会出现任何反垄断问题.