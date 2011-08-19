《台湾报摘》--工商时报8月19日

* 头版头条:

--受摩根士丹利调降全球经济预测、最新指标显示美国经济持续疲软与欧债危机等利空因素影响,欧美股市周四全军覆没,狂跌暴挫,跌势之重,有专家形容是"全球买方发动罢工潮",凸显当前投资人对全球经济前景信心之薄弱.

* 其他:

--宏基(2353.TW)主管表示,针对Ultrabook内部已改版两次,首波应只有13寸产品,研发团队正拚命赶进度,虽然目前尚未量产,但英特尔(INTC.O)晶片和供应链已就绪,力拚达成将在9月推出的目标.

--市场周四传出国泰金控(2882.TW)将以1比2.5股并购联邦银行(2838.TW).国泰金总经理李长庚对此强调,"绝对没有这回事";联邦银发言人涂洪茂也澄清联邦银不可能被并购,联邦集团林家会继续握有联邦银经营权.

--南山人寿周四举行股东临时会,选出新任董监事,由润成指派10席董事与三席监察人,另外五席则是外部董事,意味着润成正式入主南山人寿.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.