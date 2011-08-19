《台湾报摘》--经济日报8月19日

* 头版头条:

--摩根士丹利(Morgan Stanley)下修全球经济成长预测,认为欧美处于"逼近衰退"边缘,加上美国联准会(Fed)关切欧洲银行驻美业务的融资能力,引发欧债危机波及美国金融体系的疑虑,多重利空加深市场恐慌,道琼工业指数纽约早盘狂泻逾500点,欧股一度重挫逾6%,原油、铜等商品纷纷下挫.

* 其他:

--台达电子(2308.TW)执行长海英俊昨日表示,面对这波经济不景气,公司内部已启动与金融海啸时同等级的"应变机制",同时在大陆裁掉6,000位员工,开源节流严控成本.

-- 大立光(3008.TW)第二季汇损阴霾持续,加上所得税侵蚀获利,昨日公布单季每股纯益8.18台币,季减逾8%,不如市场预期.执行长林恩平表示,本季营收逐月走扬,单季持续创高,但保守估计毛利率持平,第四季订单尚未明朗.

--金管会规划在行政院通过两岸金融业务往来许可办法後,下一步开放台湾的银行投资大陆地区企业及政府发行的人民币有价证券,包括股票、债券等.由于目前台湾的银行总行及香港分行在内的所有海外分行,即便是在大陆已设有分行的银行,皆不能投资大陆国债及企业发行的人民币有价证券.业者多次反映,台湾的银行大陆分行设立第二年可以吸收人民币存款後,希望资金可以有去路,希望能投资人民币计价的有价证券.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.