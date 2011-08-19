〔美国债市〕8月17日止当周外国央行增持美国公债但减持机构债--FED

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透纽约8月18日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布的数据显示,最近一周,外国央行持有的美国公债和机构债总量增加.
美联储称,8月17日止当周,外国央行持有的美国公债和机构债合计增加88.25亿美元,至3.485万亿(兆)美元.
持仓明细显示,外国央行持有的美国公债增加105.92亿美元,至2.752万亿美元.
外国央行对房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB等大型抵押贷款融资机构发行或担保的债券持有量减少17.67亿美元,至7,323亿美元.
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外国央行尤其是亚洲国家央行,近年来一直是美国债券的大买家,其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一.中国和日本是其中持有美国公债最多的两个国家.
浏览美联储报告全文,请链接:(here).(完)
--编译 张若琪;审校 张荻
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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