〔路透专访〕PIMCO料大宗商品价格长期看涨,其石油市场持仓大致未变

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
* PIMCO石油仓位大致未变
* PIMCO认为大宗商品近期走低,但长期走升
路透芝加哥8月18日电---太平洋投资管理公司(PIMCO)最大的大宗商品共同基金经理周四称,尽管近日油价挫跌,但PIMCO在石油市场的仓位大致未变,他并预期长期而言大宗商品价格看涨.
然而管理规模269亿美元PIMCO商品实质回报策略基金(Commodity Real Return Strategy Fund)的Mihir Worah还称,该基金已采取措施以防预期的美国经济放缓造成伤害,并规避风险.
所采取的措施包括延长支持其商品仓位的担保品组合的平均期限,并"大幅增加流动性缓冲"来管理资产.
"我们的石油仓位并没有明显变化."Worah告诉路透.
他指出,美国联邦储备理事会(FED,美联储)对于在2013年中以前维持利率于低档的承诺,增加了大宗商品等硬资产对投资人的吸引力.
但Worah表示,在标准普尔调降美国AAA评等後,政界寻求更大程度的财政撙节,可能使经济放缓并降低商品需求.
"最後,如果要选的话,我会认为商品价格在短线有下跌的可能,但长期看涨."他称.(完)
--编译 张若琪;审校 杜明霞
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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