《台湾重要政经日程》--8月19日-10月10日

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
==================今日重要政经消息======================
8/19 (五)
--16:00 经济部公布7月外销订单,6月年增率为9.18%.
--16:10 中央银行公布第二季国际收支.第一季经常帐顺差107.5亿美元.
==================近期重要政经消息======================
8/22 (一)
--16:00 主计处公布7月经季节调整失业率,6月季调失业率为4.40%.
8/23 (二)
--16:00 经济部公布7月工业生产指数,6月年增率为3.61%.
8/25 (四)
--16:10 央行公布7月M2货币总计数年增率,上月年增率为5.99%.
8/26 (五)
--16:00 经建会公布7月领先指标月增率,6月月增0.2%.
9/8 (四)
--12:20 央行标售91天期国库券,金额350亿台币.
9/12 (一)
--台湾金融市场因中秋节休市一天.
9/27 (二)
--12:20 央行标售10年100/9期公债,金额350亿台币.
10/10 (一)
--台湾金融市场因国庆日休市一天.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 高洁如; 审校 林高丽
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。