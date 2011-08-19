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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 09:59 BJT

〔台湾股市〕大跌逾3%,因对全球景气恐陷衰退疑虑扩大

路透台北8月19日电---台湾股市.TWII开盘後下跌逾3%,因对欧美国家衰退的担忧重新加深,拖累上日海外股市大跌.

台股盘初重挫,本地时间9:48,台股下挫2.91%报7,393.26点;港股.HSI下挫2.57%.

苹果(AAPL.O)主要供应商--鸿海精密(2317.TW)下挫达4.18%,报68.8台币;晶圆代工龙头股台积电(2330.TW)则是小跌1.4%,报63.5台币.

美国股市周四重挫,受累于对美国重陷衰退的担忧与日俱增,三大指数跌幅均超过3%,投资者原本希望已结束的大幅震荡走势再度重现.道琼.DJI下跌达3.68%.[.NCN](完)

--记者 高洁如; 审校 丁淑琴

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