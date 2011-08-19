《欧美金融市场假期一览表》--8月19日-12月31日

墨西哥金融：披索汇率走出特朗普冲击谷底，投资人看好续升行情
“特朗普将20%的进口税作为谈判的起点，让市场得到一定安慰，因为该税率原本有可能要高得多，比如30%甚至35%，”摩根士丹利新兴市场固定收益策略全球主管Gordian Kemen称。
欧洲和美国金融市场假期如下:
8月29日(周一)--英国
9月 5日(周一)--加拿大、美国
10月10日(周一)--加拿大
11月24日(周四)--美国
12月26日(周一)--加拿大、美国、法国、德国、瑞士、英国
12月27日(周二)--英国
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
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--整理 龚芳
“特朗普将20%的进口税作为谈判的起点，让市场得到一定安慰，因为该税率原本有可能要高得多，比如30%甚至35%，”摩根士丹利新兴市场固定收益策略全球主管Gordian Kemen称。
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
*--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。