《外汇动态》美元/日圆缩减涨幅,之前最高涨至77日圆

0112GMT---美元兑日圆缩减涨幅,此前止损买兴推动美元最高涨至77日圆.

交易员称,以外国银行为首的买家触发76.80日圆处的止损买单.

随着避险资金转投美元,美元全线受到支撑.投资者为避险,抛售股票和大宗商品.

冈三证券高级经理Tsutomu Soma称,由于昨日美国公布的数据疲软,且欧债问题是否扩散至欧元区银行尚不明确,全球经济疑虑加剧,投资者将资金投入美元.

Soma称,"美元/日圆预计将受到支撑,但涨势将在77日圆处受限.美元应会逐步测试纪录低点76.25下方的水准."

美元/日圆JPY=目前报76.79,日内上涨0.3%.

欧元/美元EUR=下滑0.2%至1.4302美元.(完)

--编译 白云;审校 龚芳

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