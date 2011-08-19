〔台湾债市〕RP利率因公债交割在即稳中趋升,下周或有续缓升机会

路透台北8月19日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五稳中趋升.因下周一(22日)有300亿台币的公债交割,寿险业提前走钱,令资金调度难度升高,RP成交区间底部微幅垫高.

资金调度人士表示,除本次公债主要买家--寿险业抽钱外,部分投信也面临基金赎回的压力,加上时序进入下旬,料资金需求将增加,下周RP利率或还有缓升机会.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.68%,上日报0.66-0.68%.

财政部委标售的30年期100/8A00108=TWO公债得标利率为1.99%,其得标比重如下:银行11.51%、证券业43.83%、票券业6.33%、保险业为38.33%.该期券将于下周一发行.[ID:nCT0392762]

此外,交易商统计,下周紧缩因素还包括:周一(22日)有23.5亿台币的元大银行金融债交割;周四(25日)有中钢(2002.TW)现金股利发放,金额269.0亿台币.(完)