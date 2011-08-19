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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 16:45 BJT

〔表格〕台湾第二季经常帐顺差90.2亿美元,国际收支顺差49.0亿

路透台北8月19电---台湾央行周五公布,第二季经常帐顺差90.2亿美元,上季顺差修正後为107.3亿;国际收支则为顺差49.0亿美元,上季为顺差45.9亿.

以下为经常帐与国际收支细节,单位为亿美元:

2011年第二季 2011年第一季

经常帐 90.2 107.3r

资本帐 -0.2 -0.3

金融帐 -50.1 -27.1r

国际收支 49.0 45.9

注:"r"为修正值.(完)

--记者 张雅菁; 审校 杨淑祯

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