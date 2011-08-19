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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 11:23 BJT

《外汇动态》美元/日圆微跌至76.50日圆附近

0254GMT--美元/日圆下跌至约76.50日圆.此前短线投资人因美元上行趋势受限而解除其买进部位.

避险买盘流入美元和日圆,不过由于美国公债收益率在亚洲早盘全线下跌,美元/日圆受挫.

东京交易员说,出于对美国经济放慢的担忧以及对欧洲银行融资问题的谨慎,投资者普遍试图出脱风险仓位.

美元/日圆下跌0.1%,报76.53.传言称日本机构投资人在晨间稍早美元短暂跳涨至77日圆时买进美元.交易员说,散户投资人的买单挂在76.50日圆下方,有助于提供支撑.(完)

--编译 李婷仪;审校 吴云凌

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