《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:略低于开盘,受出口商卖盘影响

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
IFR悉尼8月19日电---美元兑日圆以外亚洲货币全线较开盘水位略为下滑,出口商普遍利用海外市场急升机会出脱.尽管股市一片惨跌,但没有见到多少美元跟进买盘.
整体上,交易商似乎今天已经停止进出准备进入周末,交投多数为实质需求,而非投机性质.由于欧美情势混乱,交易商担心,昨夜股市大跌近5.0%之後,今晚可能出现修正,重演上周初大涨大跌的情况.目前谣言四起,包括今晚美国联邦储备理事会(FED)将举行紧急会议,但交易商多数斥之为无稽之谈.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。