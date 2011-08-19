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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 11:56 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:略低于开盘,受出口商卖盘影响

IFR悉尼8月19日电---美元兑日圆以外亚洲货币全线较开盘水位略为下滑,出口商普遍利用海外市场急升机会出脱.尽管股市一片惨跌,但没有见到多少美元跟进买盘.

整体上,交易商似乎今天已经停止进出准备进入周末,交投多数为实质需求,而非投机性质.由于欧美情势混乱,交易商担心,昨夜股市大跌近5.0%之後,今晚可能出现修正,重演上周初大涨大跌的情况.目前谣言四起,包括今晚美国联邦储备理事会(FED)将举行紧急会议,但交易商多数斥之为无稽之谈.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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